Глава киевского режима Владимир Зеленский признался, что на сегодняшний день Украина не может стать членом НАТО. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Он подчеркнул, что, несмотря на желание Киева вступить в Альянс, нынешние реалии и внутренние обстоятельства мешают этому.

Также Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос о полном отказе Киева от идеи вступления в блок, лишь отметив, что для НАТО важно иметь «такого союзника, как Украина».

24–25 июня в Гааге пройдет ежегодный саммит НАТО, который обещает собрать около 45 глав государств — членов Североатлантического альянса, а также тысячи делегатов. На нем планируется присутствие Зеленского.

По информации газеты Politico, вопрос о новом пакете вооружений для Украины на предстоящем саммите не станет его центральной темой, однако страны, входящие в Альянс, готовы подтвердить свою поддержку Киеву.

Кроме того, уверены источники, в НАТО отсутствует единое мнение по вопросу о возможном членстве Украины и Грузии в будущем, и итоговое заявление саммита не будет содержать обещаний о присоединении этих стран к Альянсу.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте растерялся, отвечая на вопрос о нападении России.