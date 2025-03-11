В команде Трампа уверены, что он не откажется от желания присоединить Канаду к США

Президент США Дональд Трамп всерьез задумался о том, чтобы сделать Канаду 51-м штатом страны, сообщил телеканал NBC со ссылкой на осведомленный источник.

Трамп ранее пошутил о том, что бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо являлся «губернатором великого штата Канада». Кроме того, американский лидер заявлял, что Оттава смогла бы избежать высоких торговых пошлин и получить военную защиту при вхождении в состав Соединенных Штатов.

По информации NBC, Трамп провел серьезный разговор со своими помощниками, которые, в свою очередь, отметили настойчивое желание американского президента включить Канаду в состав США.

Канада расположена в Северной Америке. Страна занимает крупнейшую территорию на континенте и является второй по величине в мире. На март 2024 года численность населения Канады составляло более 41 млн человек.

Ранее издание The New York Times (NYT) сообщило, что президент США Дональд Трамп усомнился в действительности договора демаркации границы с Канадой.