Депутат Национального собрания Южной Кореи Пак Сон Вон инициировал выдвижение 47-го президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание «Чуган Чосон».

Пак, ранее занимавший высокие должности в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, подчеркнул важность усилий Трампа по установлению диалога между КНДР и США.

В своем заявлении депутат отметил, что инициатива выдвижения Трампа связана с его вкладом в процесс мирного урегулирования на Корейском полуострове.

Представитель оппозиционной Демократической партии Чо Сын Нэ поддержал такую инициативу и подчеркнул, что Пак Сон Вон уже направил соответствующие документы на выдвижение. По его мнению, труды Трампа со временем заслужат признания на международной арене.

Поддержка также пришла от представителей правящей партии Южной Кореи «Гражданская сила». Губернатор провинции Северная Кенсан Ли Чхоль У ранее встретился с послом США Джозефом Юном и отметил, что участие американского президента в недавнем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничество (АТЭС) сыграло ключевую роль в установлении мира в регионе.

Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев заявил, что в Корее серьезно отнеслись к предупреждению о поставках оружия Киеву.