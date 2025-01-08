«Черта с два»: Трюдо послал Трампа с его идеями о присоединении Канады

Подавший накануне, во вторник, 7 января, в отставку с поста премьера Канады Джастин Трюдо отверг любую вероятность вхождения североамериканского государства в состав Соединенных Штатов.

Напомним, что Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, сделал предложение Канаде о присоединении к США после того, как Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, объявил о своём уходе с поста главы правящей Либеральной партии и избрании нового лидера.

«Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал Трюдо в соцсети X.

В конце 2024 года от Трампа последовали ряд неоднозначных предложений, направленных на укрупнение США. Так, Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. Он считает, что необходимо либо купить данный остров, либо обменять его на Пуэрто-Рико у Дании, куда Гренландия входит на правах автономии. Гренландский премьер Эгеде сообщил, что территория острова принадлежит его жителям и не продается.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал совет Дональду Трампу, как быстро прибрать к рукам Гренландию и Канаду. А перед этим новоизбранный президент США Дональд Трамп шутливо назвал Джастина Трюдо губернатором штата Канада.