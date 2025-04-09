«Целуют меня в зад»: Трамп раскрыл страхи других стран перед США из-за тарифов

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны, по отношению к которым начали действовать таможенные пошлины, активно стремятся заключить с ним соглашения. Подробностями этого американский лидер поделился на ужине Национального республиканского комитета, передает CNN.

Трамп не раскрыл, о каких именно государствах идет речь, но отметил, что они «целуют ему зад» ради сделки.

«Эти страны звонят нам. Целуют меня в зад. Они умирают (от желания. — „Подмосковье сегодня“) заключить сделку: „Пожалуйста, пожалуйста, сэр, заключите сделку. Я сделаю все что угодно“», — отметил президент США.

Ранее CNN сообщило, что на прошлой неделе Трамп начал вести обсуждения о возможности смягчения тарифов с рядом стран, включая Индию, Вьетнам и Израиль.

Кроме того, отмечалось, что на следующей неделе в Вашингтон прибудет премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Предварительно, ее встреча с Трампом пройдет 17 апреля.

2 апреля Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в диапазоне от 10% до 50% на товары из 185 стран. С 5 апреля на территории США начал действовать минимальный базовый таможенный тариф в 10% для всех стран.

Согласно последнему опросу Reuters/Ipsos, 73% американцев ожидают, что в течение полугода цены на повседневные товары из-за новых тарифов в США вырастут. Более того, 57% опрошенных выразили позицию против введенных американским лидером пошлин.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что около 70 стран «встали в очередь» для того, чтобы обсудить с Белым домом заключение сделок по таможенным тарифам.