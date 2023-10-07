«На уровне мягкой силы»: политологи рассказали, чем окончится конфликт Израиля и Палестины

Новостные ленты запестрели вторжением в Израиль. Рано утром в страну проникло «неопределенное число» боевиков из сектора Газа. Они устроили пожары и уличные бои в приграничных районах, сообщают очевидцы в соцсетях. Историки уверены: так отмечают годовщину войны Судного дня.

Как сказал политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин, пятидесятилетие начала войны Судного дня стало причиной активизации военных действий на территории сектора Газа.

«То, что происходит столкновение между Израилем и арабскими войсками — это продолжение той затянувшейся истории. Важно то, что исторические циклы склонны повторяться. Фактически конфликт полувековой давности не разрешился: палестинское государство не создали, вопрос о границах не урегулировали», — отметил Антон Бредихин.

Единственное изменение состоит в том, что теперь Иерусалим официально является столицей Израиля.

Помочь на уровне мягкой силы

«Конца и края, даже спустя 50 лет после начала конфликта, не видно. И говорить о том, что будет какое-то разрешение, не стоит. Напротив, мы говорим о том, что Израиль и Палестина входят в формат большого ближневосточного конфликта. И это регулярно отражается на соседних странах», — пояснил историк корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ Социальные сети ]

По словам нашего собеседника, так или иначе затронуты Ливан, Сирия и в той или иной степени даже Иран. Вот почему Россия заинтересована в том, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе.

«Каждый пятый житель Израиля — выходец из Советского Союза. Мы должны и на дипломатическом уровне, и на уровне мягкой силы добиться дальнейшего замораживания конфликта без провокаций. Это как минимум, а как максимум — все-таки довести до ума формат, который был изначально предложен ООН», — подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали, что армию Израиля привели в полную боеготовность из-за вторжения террористов.