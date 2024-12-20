Турция получила исключение от США для «Газпромбанка» на оплату газа из РФ

Турция смогла добиться исключения от США, позволяющего ей продолжать оплату газа из России через «Газпромбанк», несмотря на введенные против банка санкции. Об этом со ссылкой на министра энергетики Турции Алпарласлана Байрактара сообщил телеканал NTV.

Санкции, введенные Соединенными Штатами в конце ноября, существенно затруднили финансовые операции с «Газпромбанком», что, в свою очередь, негативно сказалось на энергетической безопасности Турции.

В связи с этим Анкара приняла решение обратиться к Вашингтону с просьбой о предоставлении исключения. Таким образом, Турция сможет продолжать осуществлять расчеты за российский газ.

Турция является ключевым транзитным узлом для российского газа. Это значительно укрепило экономические связи и защитило интересы обоих государств.

Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии, объединенной с итоговой пресс-конференцией, заявил, что РФ планирует увеличить свою долю на международном рынке СПГ.