У экс-зама Чубайса нашли иностранное гражданство

У арестованного заместителя генерального директора государственной корпорации «Роснано» Бориса Подольского обнаружили иностранное гражданство. Об этом стало известно РИА Новости.

Топ-менеджера арестовали по делу о превышении полномочий 1 февраля. Он, управляющий директор по финансам «Роснано» Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова обвиняются в сокрытии негативных результатов экономической деятельности компании, которые могли повлиять на финансовую стабильность корпорации.

Следствие полагает, что из-за наличия иностранного гражданства и денежных средств Подольский может скрыться от суда и следственного процесса, находясь на свободе.

По данным следственных органов, в 2017 году Подольский осуществил реклассифицирование финансовых обязательств с целью представления недостоверных сведений о состоянии дел в акционерном обществе «Роснано».

Это действие, как утверждается, привело к тому, что корпорация привлекла дополнительное финансирование от государства на сумму свыше 43 млрд руб., основываясь на искаженных данных.

В рамках расследования дела были задержаны четыре высокопрофильных руководителя корпорации «Роснано», среди которых трое бывших заместителей Анатолия Чубайса. Корпорацией он руководил с 2008 по 2020 годы.

Им предъявлены обвинения в растрате 45 млрд руб., которые были использованы нецелевым образом, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. В ходе обысков у задержанных нашли имущество, стоимость которого составляет 275 и 260 млн руб. соответственно. В этот список входят престижные апартаменты и роскошные внедорожники.

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