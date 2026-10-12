Украина больше не главная для США: политолог раскрыл, почему победа республиканцев улучшит отношения Москвы и Вашингтона

Выборы в Конгресс США, которые традиционно воспринимаются как точка разлома для внешнеполитического курса Вашингтона, на этот раз вряд ли изменят судьбу украинского конфликта. Такое мнение высказал NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

По его оценке, сегодня для американского истеблишмента на первый план вышел Иран, а украинский трек стремительно теряет приоритет. Более того, эксперт допускает, что возможная победа республиканцев способна позитивно отразиться на отношениях Вашингтона и Москвы. Таким образом, даже электоральные пертурбации в США не стоит воспринимать как решающий фактор для украинского кризиса — фокус сместился в другую точку.

Раскрывая свою мысль, Самонкин отметил, что Дональд Трамп ведет сложную и хитрую игру. Он уже частично снимает санкции с российской энергетической отрасли, и это сигнал о переоценке приоритетов. По мнению эксперта, вне зависимости от исхода выборов в Конгресс американский истеблишмент не намерен втягиваться в конфликт на Украине. Геополитические цели США резко поменялись: Вашингтон уходит на Ближний Восток, где для него важнее противостояние с Ираном. При этом разница между партиями все же существует. Если победят демократы, они, вероятно, попытаются вернуть транш американской помощи Киеву. Если же выиграют республиканцы, то, по прогнозу политолога, последует восстановление отношений с Москвой — вплоть до конца 2026 года. То есть украинский вопрос становится не самостоятельной целью, а разменной картой в более крупной геополитической партии, где главный приз — влияние на Ближнем Востоке.

По его мнению, последствия такого расклада будут многоплановыми. С одной стороны, Соединенные Штаты продолжат извлекать выгоду из положения европейцев, которые подорвали свою энергетическую безопасность, прекратив сотрудничество с Россией. Америка, таким образом, оказывается в двойном выигрыше: ослабляет конкурентов в Европе и переключает ресурсы на иранское направление. С другой стороны, Вашингтон, по словам Самонкина, поставит президента Украины Владимира Зеленского на место — иными словами, даст понять, что прежний формат безоговорочной поддержки исчерпан. Для Киева это обернется дальнейшим сокращением внешней подпитки и необходимостью искать новые точки опоры. Для Москвы же появляется окно возможностей: если республиканцы возьмут верх, диалог с Вашингтоном может пойти по пути нормализации, пусть и не быстрой.

Политолог резюмировал, что выборы в США — не та развилка, которая способна переломить украинский конфликт. Генеральная линия Вашингтона уже смещена в сторону Ближнего Востока и Ирана, а Украина воспринимается скорее как второстепенный сюжет. Даже возможный возврат демократов к теме транша не изменит общей тенденции: американский истеблишмент не хочет увязать в чужой войне. Победа республиканцев, напротив, может дать старт осторожному восстановлению отношений с Москвой. В любом случае ключевые решения будут приниматься не на украинском фронте, а в иранском уравнении, и именно там сейчас решается, насколько громко будет звучать украинская тема в мировой политике.

Ранее сообщалось, что Зеленский согласился на выборы на Украине при одном условии.