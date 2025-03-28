Украина и США ведут консультации по соглашению о недрах на уровне министерств

Переговоры между Украиной и США продолжаются на уровне министерств в рамках разработки нового соглашения, касающегося полезных ископаемых. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что соглашение предполагает регламентирование доходов бюджета Украины от разработки всех полезных ресурсов на ее территории.

Основной акцент в документе сделан на том, что Украина будет обязана выплатить Вашингтону около $120 млрд. Эти средства планируется направить на реализацию различных проектов восстановления и развития инфраструктуры страны, пострадавшей от военных действий, рассказал Подоляк.

Он уточнил, что контроль над инвестиционным фондом, созданным для восстановления экономики Украины, будет передан США. Когда именно соглашение может вступить в силу и какие подробности будут согласованы, пока остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что заседание Верховной рады Украины оказалось сорванным из-за проекта соглашения с США о недрах.