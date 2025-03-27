В Верховной раде в Киеве было сорвано заседание после того, как депутатам представили проект нового соглашения с Соединенными Штатами о недрах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

По утверждению депутата, в новом проекте говорится не только о редкоземельных металлах, но и всем спектре полезных ископаемых, в том числе нефти и газе. Он затрагивает их добычу как государственными, так и частными компаниями. Железняк сообщил, что при этом в соглашении вообще ничего не говорится о гарантиях безопасности со стороны США. В случае его подписания договор будет действовать бессрочно, а любые изменения в него могут быть внесены только с согласия американской стороны. В связи с этим парламентарий выступил на очередном заседании Рады и жестко раскритиковал документ.

«Коротко: сделал выступление в Раде относительно неуважения к парламенту и нового соглашения об ископаемых. Сорвал дальнейшее заседание», — указал он.

Ранее другой депутат Рады, Александр Дубинский, высказался о возможности оставления Зеленским поста президента. По его мнению, украинский лидер будет держаться у власти до тех пор, пока не прекратится конфликт. Как только смолкнет оружие, главе государства придется уступить место другому.