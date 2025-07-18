Согласно инициативе созданной украинским правительством платформе по инвестициям и закупкам вооружений Brave1, производители смогут предоставлять свои разработки — от беспилотников до систем противовоздушной обороны (ПВО), украинским военным, которые будут использовать их на передовой и предоставлять детальные отчеты об эффективности.

Глава отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз подтвердил значительный интерес к проекту, хотя конкретные компании-участники пока не называются.

Особый приоритет отдается испытаниям систем противовоздушной обороны, морских дронов, электронных систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и технологий наведения с использованием искусственного интеллекта.

Параллельно с этим, как отмечала газета The New York Post (NYP), глава киевского режима Владимир Зеленский обсуждает с президентом США Дональдом Трампом так называемую мегасделку, в рамках которой США получат доступ к украинским боевым беспилотникам в обмен на закупку других видов вооружений.

Европейский вектор также развивается — накануне в Риме была анонсирована инициатива BraveTech EU, позволяющая европейским стартапам тестировать свои военные технологии на украинском фронте при финансовой поддержке Европейской комиссии (ЕК).

Москва резко осуждает подобные планы. Российская сторона отмечает, что такие действия лишь продлевают конфликт, а не способствуют скорейшему миру.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что страны Европейского союза (ЕС) захотели оплачивать оружие для Украины за счет активов России.