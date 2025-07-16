Евросоюз задумал использовать российские активы для оплаты оружия Украине

Страны Европейского союза (ЕС) рассматривают возможность использования замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине, а также поставок оружия. Об этом пишет издание The Telegraph.

Речь идет о сумме до $10 млрд, которые могут быть направлены на закупку вооружения. Источником этих средств станет прибыль от почти $200 млрд евро активов Центрального банка России, заблокированных в ЕС после начала специальной военной операции (СВО).

Соответствующие обсуждения активизировались после заявления президента США Дональда Трампа о новой схеме поставок оружия Киеву через НАТО. В ней все финансовое бремя ляжет на плечи стран Евросоюза.

Министры иностранных дел стран ЕС пытались выяснить детали этого плана в общении с представителями Белого дома, но точных ответов на свои вопросы по нему не получили. Как отмечают СМИ, не все в Европе хотят платить за американское оружие.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас потребовала от США также участвовать в закупках оружия для Украины.