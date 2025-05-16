Украина вышла из соглашения с Россией о взаимодействии в таможенных делах

Украина разорвала соглашение с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель украинского правительства Тарас Мельничук.

Документ, подписанный в Киеве 24 июня 1993 года, теперь утратил свою силу.

Соглашение между Россией и Украиной о таможенном взаимодействии предусматривало работу таможенных служб, включая работу на российско-украинской границе с целью ускорения пассажирских и грузовых перевозок, контроля за таможенными пошлинами и налогами, а также правильного применения льгот, предотвращения и расследования таможенных нарушений.

При этом соглашение не влияло на обязательства, вытекающие из других международных договоров, например, в сфере правовой помощи по уголовным делам.

Решение о расторжении этого соглашения стало частью шагов, которые Украина предпринимает по отношению к России. Киев с 2014 года занимается разрывом различных договоренностей с Москвой в сфере правового и административного сотрудничества.

Ранее Украина уже отказалась от ряда других договоров с Россией. В марте Киев вышел из соглашения о сотрудничестве в области связи, а в апреле того же года — из соглашения о пенсионных правах для бывших работников Крайнего Севера. Договоры также были заключены в 1993 году.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о договоренностях России и Украины провести второй раунд переговоров.