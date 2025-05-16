Россия и Украина договорились о новом раунде переговоров

На встрече в Стамбуле, проходившей в рамках дипломатического диалога между Россией и Украиной, стороны пришли к существенным договоренностям о будущем новом раунде переговоров. Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он также подтвердил, что в рамках переговоров российская и украинская делегации договорились о взаимном обмене военнопленными в формате «1000 на 1000». Кроме того, добавил Фидан, между странами обсуждались предложения по прекращению огня.

Глава МИД также отметил, что Турция, выступающая в роли посредника, готова поддерживать процесс и способствовать достижению мира на Украине.

Первые за три года переговоры между Москвой и Киевом состоялись в пятницу, 16 мая. По итогам этой встречи глава российской переговорной делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский отметил, что обмен пленными с Украиной состоится в ближайшее время.

Руководитель украинской делегации и министр обороны Украины Рустем Умеров также подтвердил достигнутые с РФ договоренности об обмене пленными военными.

Ранее представитель России на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский высказался о перспективах встречи президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.