В Эр-Рияде начались переговоры РФ и США: журналистов попросили покинуть отель Ritz-Carlton

Делегация РФ прибыла в Эр-Рияд для встречи с американскими представителями, сообщило РИА Новости.

По информации источника, служба государственной безопасности Саудовской Аравии попросила всех журналистов, собравшихся для освещения этого события, покинуть территорию отеля Ritz-Carlton, где проходит встреча.

Как ранее стало известно, российскую сторону представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Ожидается, что делегации РФ и США обсудят вопрос реализации так называемой Черноморской инициативы. Также в Кремле ранее не исключили, что Москва и Вашингтон обсудят детали урегулирования конфликта на Украине.

Это уже не первая встреча российской и американской делегаций. Первый за три года очный контакт сторон состоялся 18 февраля — тоже в Эр-Рияде. Тогда российскую сторону представляли глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, советник президента Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал прошедшие в Саудовской Аравии переговоры между делегациями Киева и Вашингтона.