Украинские истребители столкнулись с проблемами после остановки передачи данных

Решение США приостановить военную помощь Киеву и прекратить передавать разведданные негативно отразилось на способности ВСУ и заметно усложнило миссии с использованием истребителей F-16, заявил американский сенатор Марк Келли по итогам визита на Украину. Его слова передает портал Axios.

Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять ВСУ разведданные. Потом телеканал Sky News уточнял, что США полностью перекрыли Киеву доступ к разведывательным данным.

Издание Daily Mail поделилось информацией о том, что США запретили Британии передавать Украине данные американской разведки. Представители Пентагона сообщили РИА Новости, что Министерство обороны США пока не готово прокомментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.

Ранее сообщалось о том, что Стармер выразил надежду на возобновление передачи разведданных Украине.