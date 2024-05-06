Украинские СМИ сообщили о применении ВС РФ бомбы, способной вызывать землетрясения

Воздушно-космические силы России (ВКС) применили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сверхмощную бомбу с эффектом землетрясения.

О применении такого вида боеприпасов против Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило украинское издание «Страна.ua».

Как пишет издание, удар по складу боеприпасов украинской армии в Моначиновке в Харьковской области вызвал панику среди местных властей. Как отметил начальник местного следственного управления Сергей Болвинов, все вздрогнуло так, как будто началось землетрясение.

«Ударом уничтожена целая улица. Вооружение такой мощности против нас использовали впервые», — заявил он.

Как пишет «Московской комсомолец», речь идет о фугасной авиационной бомбе. Отмечается, что боеприпас весил 1,5 тонны и был сброшен вне зоны реагирования украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Российские истребители запускали бомбу с флангов.

В марте Министерство обороны РФ сообщало, что в России увеличился выпуск ФАБ-500 и ФАБ-1500. Такие боеприпасы тяжело обнаружить системами ПВО.

Ранее мы сообщали, что французский военный легион в составе ВСУ понес первые потери под Часовым Яром.