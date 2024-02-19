В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги

В Севастополе объявили воздушную тревогу. К гражданам также обратился губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание! Воздушная тревога», — написал он в своих соцсетях.

В Севастополе регулярно работает сигнал воздушной тревоги. Как правило, когда он звучит работу прекращает общественный транспорт, а граждан призывают спрятаться в безопасное место.

Кроме того, воздушная тревога сигнализирует о том, что противник занял ударные позиции по направлению к тому месту, где работает тревога.

Ранее мы сообщали, что на Крымском мосту временно перекрыли движение для автомобильного транспорта.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Чаще всего под удар попадают Брянская, Белгородская и Курская области. В этих регионах, а также на территории Крыма и Севастополя, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Утром 19 февраля российские военные перехватили два беспилотника в небе над Брянской областью.