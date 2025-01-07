В Киеве анонсировали запуск усилий по возврату на свою территорию десятков миллионов своих граждан. Об этом во время национального телемарафона сообщил Алексей Чернышов, руководитель министерства национального единства.

По утверждению министра, на данный момент за пределами Украины проживает порядка 20-25 млн ее граждан. На украинской территории их осталось около 32 млн.

«Мы начинаем процесс возвращения украинцев домой. Хотел бы сразу сказать, что возвращение является исключительно добровольным», — указал он.

Чернышов не стал приводить никаких примеров способов, с помощью которых будет стимулироваться возвращение, но заверил, что никаких принудительных мер предприниматься не будет.

Ранее издание Washington Post усомнилось в способности Киева продержаться еще хотя бы год. По его утверждению, ВСУ близки к краху, страна находится на грани потери суверенитета. При этом ее правительству не стоит предпринимать слишком поспешные меры к заключению мира.