В США усомнились в том, что Украина продержится еще хотя бы год в текущем конфликте

Украине не стоит соглашаться на быстрый и невыгодный мир с Россией, но в то же время она может не выдержать еще один год боевых действий. Такую точку зрения опубликовала газета Washington Post.

По мнению издания, ситуация на фронте для ВСУ сильно ухудшилась. Украинцы несут огромные потери. Все официально признанные цифры убитых и раненых сильно занижены. Ближайшие несколько недель определят, сможет ли Украина остаться суверенным государством.

«Вряд ли переживет еще один год этого разрушительного конфликта. Но спешка в поиске урегулирования путем переговоров оставит украинцев озлобленными», — указано в статье.

Журналисты подчеркнули, что уровень разрушений в этой стране очень велик, и при поражении украинское общество будет винить во многом своих западных союзников. На этом фоне власти США не должны оставлять Киев один на один с Россией, а продолжать оказывать помощь ВСУ.

Ранее стало известно, что специальный посланник Трампа по Украине Кит Келлог перенес свою европейскую поездку. Он договаривался с рядом стран о своем визите, но потом сдвинул его на конец января. Келлог приедет в Киев и несколько столиц европейских государств только после инаугурации Трампа.