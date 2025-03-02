Уолтц: Вашингтону нужен украинский лидер, с которым можно вести дела

Администрация президента США хотела бы видеть во главе Украины лидера, который способен выстраивать отношения с США и Россией. Если же Владимир Зеленский не сможет соответствовать этому требованию, это станет проблемой, — заявил Майк Уолтц, советник президента США по национальной безопасности, отвечая на вопрос о том, хочет ли Дональд Трамп отставки Зеленского.

Всё это произошло на фоне пятничной словесной перепалки в Белом доме между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, после которой украинскую делегацию попросили на выход.

«Нам нужен лидер, который может вести дела с нами, в какой-то момент вести дела с россиянами», — подчеркнул Уолтц.

Как утверждает Уолтц, если выяснится, что «личные или политические побуждения Зеленского не совпадают с задачей прекращения боевых действий в его государстве», то перед Вашингтоном возникнет серьезная проблема.

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и Зеленским, которая закончилась конфликтом. По информации телеканала Fox News, американский президент выгнал украинского нелигитимного лидера за проявление неуважения. Также была отменена сделка по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом и совместная пресс-конференция.

Телеканал CBS News, ссылаясь на высокопоставленные источники в окружении Трампа, сообщил, что инцидент в Белом доме может вызвать приостановку дальнейшей помощи Украине.

Отмечалось, что чиновники в Киеве оказались в смятении и пытались убедить администрацию Трампа возобновить обсуждение, однако попытка оказалась безуспешной, так как президент США сейчас не желает вести разговоры с Зеленским.

Ранее Илон Маск заявил о необходимости США выйти из состава НАТО и ООН.