Урсулу фон дер Ляйен обвинили в авторитарном управлении Евросоюзом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен почти в одиночку стала принимать решения за весь Евросоюз. Об этом заявил журнал Politico.

Издание сослалось на точку зрения посла одного из государств, которое не входит в ЕС. Тот отметил, что фон дер Ляйен все жестче контролирует все решения, которые принимаются в этом политическом объединении стран. Она диктует всем, что они должны делать и какие решения принимать.

«Все политические решения принимаются на уровне президента», — указал дипломат.

По словам еще одного источника информации, в день инаугурации Трампа фон дер Ляйен приказала всем еврокомиссарам отрепостить ее собственные поздравления и ни в коем случае не добавлять к ним ничего от себя.

Ранее глава ЕК заявила, что странам Евросоюза необходимо резко увеличить военные расходы. За прошлый год ЕС поднял сумму расходов на оборону более чем на 50%, в текущем году ему предстоит увеличить траты еще больше. Каждая страна Евросоюза обязана расходовать на эти цели не менее 3% от своего ВВП.