Агентство США по международному развитию за пятилетний период выделило свыше $14,3 млн на поддержку украинских некоммерческих организаций, работающих в сфере реформ. Это, как утверждается, стало одним из факторов, приведших к событиям 2013-2014 годов на Украине, сообщило РИА Новости, ссылаясь на общедоступные отчеты USAID.

В 2008 году USAID заключило пятилетнее соглашение о сотрудничестве с вашингтонской НПО Pact. Согласно аудиторскому отчету, подготовленному генеральным инспектором USAID в мае 2014 года, целью проекта было «укрепление и поддержка ведущих украинских НПО, стремящихся к реформам, для поддержания и закрепления демократических достижений».

Соглашение было продлено в сентябре 2013 года на год, увеличив общий объем финансирования до $14,3 млн, как указано в аудиторском отчете.

Согласно отчету, Pact предоставила 116 грантов местным организациям гражданского общества и коалициям, а также оказала содействие 551 организации в наращивании внутреннего потенциала. Несмотря на это, аудиторы пришли к выводу, что проект не смог достичь поставленных целей.

Ранее сообщалось, что USAID финансировало телешоу, повлиявшее на победу Зеленского.