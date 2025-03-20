Ушаков назвал глав делегации России на экспертных переговорах с США

Советник президента России Юрий Ушаков объявил о составе делегации, которая встретится с экспертной группой США в ближайшее время для обсуждения черноморской инициативы.

По словам Ушакова, в предстоящей встрече от РФ примут участие сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

«Это, действительно, опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», — отметил помощник президента РФ.

Карасин с 2005 по 2019 год занимал должность статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел РФ. В 1995 году он получил статус чрезвычайного и полномочного посла, а в 2004 году был удостоен звания заслуженного работника дипломатической службы РФ. С 2019 года он является сенатором.

Беседа — генерал-полковник, который с 2009 по 2024 год возглавлял 5-ю Службу ФСБ России, занимающуюся оперативной информацией и международными связями.

Кроме того, Ушаков рассказал, что обсудил с представителем президента США Майком Уолтцем предстоящую встречу экспертных групп. Он отметил, что основной темой переговоров с Вашингтоном станет проработка инициативы по обеспечению безопасности в Черном море.

Общение с Уолтцем помощник президента РФ назвал полезным для американской и российской сторон.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о том, что Москва проинформировала Вашингтон о своих опасениях относительно перемирия на Украине.