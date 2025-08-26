Ушел с подарком: Трамп не устоял и забрал ручку южнокорейского президента

Американский лидер Дональд Трамп получил подарок после неоднократных комментариев в адрес ручки президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на южнокорейскую газету.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Меном в Белом доме не удержался от комплиментов по поводу его ручки. Он несколько раз повторил, что она ему очень нравится.

Корейский президент расценил интерес Трампа как знак особого внимания и вручил ручку в подарок своему американскому коллеге. По словам представителя администрации Южной Кореи, этот предмет был изготовлен вручную исключительно для Ли Чжэ Мена и использовался им для подписания официальных документов. Изначально дарить его не планировалось.

Ранее Трамп рассказал, кто дал ему титул «президент Европы»