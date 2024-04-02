Разведчикам российской Армии удалось захватить позиции украинских ВС возле Соледара при помощи одних лишь дронов. Соответствующее заявление сделал соучредитель компании «Беспилотные технологии» Иван Утенков в беседе с информационным агентством ТАСС .

По словам эксперта, российский разведывательный батальон провел штурм вражеских позиций, используя только БПЛА, благодаря чему удалось избежать потерь и ранений в рядах личного состава. Он уточнил, что солдатами использовались Mavic и FPV беспилотники, что позволило им занять позицию. Утенков также сообщил, что в результате данной атаки, один из вражеских солдат сдался технике в плен.

Утенков также рассказал, что БПЛА активно применяются при доставке продуктов и воды бойцам, находящимся на отдаленных позициях.

Ранее дипломат Гаврилов заявил, что РФ извлекла много полезных уроков из СВО.