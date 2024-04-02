Россия извлекла в СВО на территории Украины множество полезных уроков и развенчала много мифов о превосходстве военных стандартов Запада. Соответствующее заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов в беседе с информационным агентством РИА Новости .

Дипломат подчеркнул, что извлеченные уроки действительно оказались полезными для российского государства. Он уточнил, что в ходе СВО РФ развенчала большое количество мифов о превосходстве западных стандартов в военном деле. Мировое сообщество теперь знает, что использование западного вооружения и якобы передовых методов НАТО на самом деле не обеспечивает превосходство в бою.

Гаврилов также добавил, что «ничего уникального и неуязвимого» для оружия РФ на сегодняшний день нет. Он указал на то, что даже советская техника показала превосходство над западными танками, горящими на поле боя в данный момент.

ОПК России не только адаптировался к работе в условиях санкций, но и кратно нарастил свои мощности на отдельных направлениях, заключил дипломат.