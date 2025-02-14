В App Store и Google Play в США спустя почти месяц после блокировки появился TikTok

Социальная сеть TikTok снова стала доступна в App Store и Google Play на территории США после блокировки, сообщило РИА Новости.

Напомним, видеоплатформа была заблокирована 19 января. Перед инаугурацией президент США Дональд Трамп объявил об отмене ограничения работы приложения, и оно снова стало функционировать. Однако до сих пор TikTok был недоступен в магазинах приложений.

Также отмечается, что восстановление работы соцсети произошло после того, как генеральный прокурор США Пэм Бонди направила письмо с юридическими гарантиями о том, что приложение будет соответствовать требованиям безопасности.

История с возможным ограничением работы TikTok на территории Соединенных Штатов началась в апреле 2024 года, когда действующий на тот момент президент США Джо Байден подписал закон, требующий передачу под управление американской компании видеоплатформы.

Нынешний глава государства Дональд Трамп также высказывал свое мнение по этому вопросу, призывая Верховный суд отсрочить запрет, чтобы разрешить юридические споры.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Приложением пользуются около 170 млн пользователей в США.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что компания Microsoft может купить китайскую соцсеть TikTok.