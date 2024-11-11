В Австрии целями украинских дронов назвали жилые районы в Москве

Целью украинских дронов, атаковавших утром 10 ноября Москву, являются жилые районы города. Такое мнение в своем телеграм-канале высказала бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Она отметила, что целями дронов ВСУ были именно объекты гражданской инфраструктуры.

Кнайсль подчеркнула, что это была крупнейшая атака за все время вооруженного конфликта.

По данным Минобороны РФ, 10 ноября Украина запустил на Москву 84 дрона. Все воздушные цели были сбиты системами ПВО.

Ранее сообщалось о том, что президент Ван дер Беллен объявил о скорой отставке правительства Австрии.