В Белом доме распустили старейшую ассоциацию независимых корреспондентов

Ассоциацию корреспондентов (WHCA), которая с 1914 года действовала независимо от Белого дома, лишили полномочий. Об этом распорядилась пресс-служба президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

Представитель администрации Каролин Левитт подвердила, что у Ассоциации корреспондентов Белого дома больше нет полномочий. WHCA не будет решать вопросы, связанные с допуском журналистов к президенту и интервью с ним.

«Я с гордостью объявляю, что мы вернем власть назад людям, которые читают ваши газеты, смотрят ваши телешоу и слушают радио. В дальнейшем пул Белого дома будет определять команда пресс-службы», — заявила Левитт (цитата по РИА Новости).

Напомним, что WHCA была создана 25 февраля 1914 года, она просуществовала в Белом доме 111 лет. Ежегодно ассоциация организовывала светский ужин, который традиционно хотя бы один раз посещал президент. Однако Трамп стал единственным, кто за годы правления ни разу не появился на вечере.

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