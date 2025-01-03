В Белоруссии раскрыли планы Украины по свержению Лукашенко

Украинский президент Владимир Зеленский намекнул, что накануне выборов в Белоруссии что-то планируется. Загадочное послание расшифровали неоднозначно: эксперт сайта БелВПО считает, что Киев готовит провокацию накануне президентских выборов.

По словам белорусского журналиста, Киев может устроить провокации, цель которых — свержение действующей власти. Он считает, что диверсии могут устроить на объектах ядерной энергетики, в частности на Чернобыльской АЭС.

Белорусский обозреватель прогнозирует попытку удара ВСУ по станции, создание техногенной катастрофы в регионе, в которой могут обвинить Россию. В дальнейшем украинская армия может попытаться оккупировать юг Белоруссии.

«После инсценировки взрыва на ЧАЭС будет осуществлен прорыв белорусско-украинской границы в направлении Мозыря и Столина. Гешефт будет проводиться под чужим флагом, якобы на фоне прибытия в Беларусь российских войск для ликвидации последствий техногенной катастрофы в приграничных районах», — говорится в материале.

Журналист считает, что диверсия ВСУ может стать поводов ввода миротворцев НАТО на территорию Украины. В Белоруссии же могут проснуться «спящие ячейки».

Ранее сообщалось, что Лукашенко и Пашинян поспорили на заседании ЕАЭС.