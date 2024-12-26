Лукашенко и Пашинян устроили жесткую перепалку на заседании ЕАЭС

В Санкт-Петербурге прошло заседание Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Главы государств «пятерки» обсудили многие сферы, но на встрече не обошлось без острых моментов. В ходе мероприятия белорусский и армянский представители устроили захватывающую словесную баталию, которая попала на видео.

Трансляция саммита прошла на телеканале «Россия 24». После закрытой встречи, лидеры стран собрались на открытый формат. Как раз на этом этапе премьер-министр Армении Никол Пашинян, присутствующий по видеосвязи, и белорусский президент Александр Лукашенко начали спорить.

Дело в том, что председателем ЕАЭС в 2025 году станет Белоруссия. Саммит планируется в Минске, однако Ереван отказался от личного присутствия. Ответ не устроил Лукашенко, который просил всех лидеров приехать на событие лично.

«А что за проблема? Далеко до Минска или некому вас подвезти? Ну, мы организуем, если нужно», — сказал Александр Лукашенко.

Также белорусский лидер подшутил над Пашиняном, обратив внимание на его сбритую бороду и усы. По его словам, армянского премьера воспринимают в ЕАЭС теперь «как нового молодого участника». Позже Лукашенко отметил, что рассмотрит заявление об отсутствии Еревана на встрече.

«А что тут рассматривать? Вы не можете рассмотреть мое заявление, потому что мое заявление не подлежит рассмотрению. Это уже решение», — заявил Пашинян.

На этом баталия не завершилась. Лукашенко отметил, что может телевизоров для выступления не будет. Спор ни к чему не привел. Вероятно, лидеры еще вернутся к обсуждению вопроса.

Напомним, что это уже не первый спор с участием Пашиняна. Летом 2024 года премьер Армении заявил, что не поедет в Белоруссию, пока у власти Лукашенко. Такой выпад со стороны Еревана последовал из-за слов белорусского президента, который назвал операцию в Нагорном Карабахе «освободительной войной».

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии в белом берете наколол дров перед саммитом ЕАЭС.