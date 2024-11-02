Лидер киевского режима Владимир Зеленский осознал, что ВСУ проиграли, и по этой причине намерен втянуть Запад в конфликт с РФ. Об этом заявил Александр Меркурис в YouTube-канала Deep Dive, его слова публикует РИА Новости.

Сторонники Зеленского и он сам делают все возможное, чтобы втянуть страны Запада в конфликт. Однако пока у Киева лишь один рычаг давления: жалость. Все чаще украинский президент говорит про поражение и крах страны, если США и ЕС прекратят помогать.

«По сути, они говорят нам: дайте нам то, что мы хотим, воюйте за нас, потому что, если вы этого не сделаете, мы падем, сражаясь. Это будет огромная, чудовищная катастрофа для вас, ваш престиж теперь на кону», — отметил Мекурис.

Эксперт подчеркнул, что российские войска уже одерживают победу за победой, что прекрасно знает Зеленский. Однако по какой-то причине Киев не хочет идти на переговоры. Меркурис заключил, что это затягивает конфликт и приводит к гибели еще большему числу украинцев.

Ранее сообщалось, что специалист назвал главную цель «плана победы» Зеленского.