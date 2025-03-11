В деле о конфискации «яхты Керимова» суд встал на сторону США

Суд в США принял решение о конфискации яхты Amadea, которую связывают с российским бизнесменом Сулейманом Керимовым (занимает 12-е место в рейтинге Forbes), сообщило агентство Reuters.

Решение об этом вынес окружной судья США Дейл Хо, признавший российского олигарха владельцем судна с 2021 года, несмотря на то, что официально оно зарегистрировано на компанию Millemarin Investments, расположенную на Каймановых островах.

Ранее Министерство юстиции США в судебном разбирательстве пыталось установить связь между Керимовым и яхтой, тогда как адвокат компании Millemarin Investments настаивал на том, что бизнесмен не имеет к ней никакого отношения.

Помощник Керимова Алексей Красовский в интервью РБК сообщил, что активы депутата были указаны в его официальных декларациях, которые регулярно заполняют российские парламентарии.

Судебный процесс по этому делу в США начался еще в январе, когда американские власти подали запрос о признании прав Керимова на яхту. Отмечается, что в 2022 году Amadea была конфискована властями Фиджи по просьбе США.

Президент России Владимир Путин ранее предостерегал российских предпринимателей о рисках конфискации их активов за границей. Он также выразил мнение, что более целесообразно инвестировать средства в развитие российской инфраструктуры, чем держать их за рубежом.

Ранее сообщалось, что экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости.