Улюкаев перестал добиваться снятия судимости

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал свое ходатайство о снятии судимости, сообщил ТАСС со ссылкой на его адвоката.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 марта, в Никулинском суде Москвы состоится слушание по делу о снятии судимости с Улюкаева, который был осужден за коррупцию в 2017 году.

ФСБ задержала бывшего министра 14 ноября 2016 года по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководства компании «Роснефть». 15 декабря 2017 года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн руб.

Улюкаев вышел на свободу 12 мая 2022 года, получив условно-досрочное освобождение (УДО). Снять судимость бывший чиновник намеревался для того, чтобы восстановить свою репутацию. Причина, по которой Улюкаев отказался от ходатайства, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) попросил суд отправить блогера Александру Митрошину под арест по делу о легализации доходов.