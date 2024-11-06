В ЕС испугались начала новой торговой войны с США

В Европейском Союзе (ЕС) выразил озабоченность в связи возможным повторением торговой войны с США после того, как республиканец Дональд Трамп был объявлен 47-м президентом США, сообщило издание Politico.

6 ноября СМИ опубликовали итоги голосования. По информации различных американских источников, Трамп одержал победу с 277 голосами выборщиков при необходимых 270.

Как пишет источник, после первого срока Трампа, который был отмечен напряженными экономическими отношениями между двумя сторонами, Европа готова реагировать на любые новые торговые барьеры.

В условиях растущей зависимости от США в области энергетики и обороны, европейские лидеры понимают, что разрешение конфликтов станет ключевым вопросом для их дальнейшей экономической стабильности.

По информации Politico, европейские чиновники заявили о готовности принять решительные меры в ответ на возможное введение новых тарифов. Важной стратегией станет попытка привлечь Трампа к переговорам для заключения выгодной сделки, минимизирующей риски экономической конфронтации.

Эксперты считают, что ЕС должен быть готов к более агрессивному подходу со стороны Трампа и возможным попыткам принуждения в торговых отношениях. В связи с этим, Европа уже разработала план ответных мер на случай новой торговой войны.

В августе Financial Times сообщало, что в Европе начали готовиться к переизбранию Трампа президентом США. Газета отмечала, что для этого Европейская комиссия (ЕК) создала специальную рабочую группу. Отмечалось, что Брюссель беспокоился введением «тяжелых пошлин на импорт из ЕС» в случае победы политика-республиканца.