В ЕС испугались реакции Трампа на отказ от закупок американского оружия

В случае, если ЕС сделает шаги к инвестированию миллиардов евро в развитие собственных оборонных систем, это не останется без внимания Вашингтона.

По данным источника, Франция занимает активную позицию в этом вопросе, утверждая, что средства налогоплательщиков должны направляться на разработку и производство военной техники, созданной в Европе. Однако, по словам некоторых европейских дипломатов, такой подход может вызвать негативную реакцию Трампа, который не одобрит утрату бизнеса для США в сфере обороны.

Дипломаты ЕС высказывают опасения, что инвестиции в оборонные проекты без участия американских компаний могут существенно ухудшить отношения между Европой и США. Один из высокопоставленных французских военных офицеров отметил: многие в ЕС уверены в том, что Вашингтон должен оставаться ключевым партнером Европы для обеспечения ее безопасности, а инициатива Парижа может столкнуться с критикой.

В ответ на возможные разногласия Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС сохранять единство и избегать углубления раскола в отношениях с Вашингтоном. По мнению лидеров ЕС, Трамп может использовать любые разногласия среди стран континента в качестве инструмента для продвижения своей политики «Америка прежде всего».

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о готовности Европы ввести пошлины против США в ответ на решение президента страны Дональда Трампа.