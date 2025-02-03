Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил о намерении ввести ответные пошлины против США

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил о готовности Европы ввести пошлины против США в ответ на решение президента страны Дональда Трампа, передает РИА Новости со ссылкой на слова политика, сказанные на мероприятии, организованном немецкой газетой Kölner Stadt-Anzeiger.

Хабек отметил, что подобные меры станут негативной альтернативой для американской экономики, подчеркивая уязвимость немецкой экономики на фоне усиливающегося торгового напряжения.

«Американцы должны знать: это очень плохая альтернатива... Мы разъясним это американцам: вам тоже есть что терять. Но если это не сработает, мы не можем позволить, чтобы нами помыкали», — сказал вице-канцлер.

Трамп накануне заявил о намерении ввести импортные пошлины на товары из Европы. Глава государства также уже подписал указ о введении пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая. Такие действия Трампа вызывают тревогу в Европе, так как лидеры европейских государств переживают из-за возможного возвращения к протекционистской политике.

Руководитель Европейского парламента Роберта Метсола ранее указала на необходимость продолжения торговых переговоров с США, однако добавила, что Европейский союз (ЕС) должен быть готов к ответным мерам в случае повышения пошлин со стороны Вашингтона.

История торговых войн между США и ЕС не нова. Трамп начал свою первую «атаку» во время первого президентского срока, введя пошлины на сталь и алюминий из Европы. В конце 2022 года между Вашингтоном и Евросоюзом обострился конфликт из-за закона о противодействии инфляции. Тогда США управлял Джо Байден. В ответ на это ЕС обложил пошлинами американские товары.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал Канаде отменить пошлины, если она станет 51 штатом страны.