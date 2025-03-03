В ЕС забеспокоились из-за намерений фон дер Ляйен расширить полномочия Брюсселя

По информации, поступающей из разных европейских столиц, у лидеров ЕС существует страх, что фон дер Ляйен может попытаться воспользоваться текущими кризисами для расширения своих полномочий и влияния на национальные правительства в странах союза.

Как отметил один из высокопоставленных чиновников, несмотря на общие вызовы безопасности, оборона остается значительной мерой ответственности для отдельных государств ЕС. Так, например, Польша и Финляндия выступили с инициативами, направленными на защиту своих военно-промышленных комплексов (ВПК) от любых попыток ЕК усилить свои полномочия в этой области.

Урсула фон дер Ляйен не раз поднимала вопросы о необходимости укрепления обороноспособности Европы. В своем недавнем заявлении она подчеркнула, что Европа должна превратиться в «стального дикобраза» и срочно перевооружиться для повышения своей безопасности, особенно на фоне конфликта на Украине.

Кроме того, она призвала Владимира Зеленского продемонстрировать смелость и уверенность в сложной ситуации, особенно после его напряженной перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее Politico сообщило, что лидеры Европы считают Урсулу фон дер Ляйен единоличным «правителем» Евросоюза.