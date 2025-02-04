В Финляндии спикером парламента выбрали депутата, призывавшего убивать российских военных

Спикером финского парламента вновь стал представитель правой партии «Истинные финны» Юсси Халла-ахо, который в 2023 году призывал к убийству военных России. О сделанном выборе стало известно после подведения итогов голосования в законодательном органе.

Известно, что за претендента отдали свои голоса свыше половины участников выборов. В сумме Халла-ахо удалось набрать 105 голосов, а позицию спикера он занимает уже третий раз. При этом в минувшем году поддержку кандидату высказал 91 депутат.

Ранее сообщалось о том, что одна из финских компаний разработала для Вооруженных сил Украины дрон-камикадзе, которые несет на себе взрывчатку и около трех тыс. поражающих элементов.