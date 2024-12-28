В Финляндии предложили Трампу забыть о возможности победить РФ

Россию невозможно победить при любом сценарии. Это необходимо понять новому президенту США Дональду Трампу, так считает Туомас Малинен, профессор Хельсинкского университета. Запись об этом он сделал в соцсети Х.

По мнению эксперта, Трампу надо понять несколько вещей, на основе которых и выстраивать свою политику.

«1. Во всех неядерных военных сценариях Россия выйдет победителем в украинском конфликте. 2. Россия не стремится к оккупации всей Украины», — указал он.

Малинен подчеркнул, что только после осознания данных тезисов Трамп сможет успешно двигаться дальше.

Ранее Малинен уже предлагал Трампу понять, что российская армия с 2022 года стала сильнейшей в мире. У нее больше нет достойных конкурентов, и ни войска США, ни НАТО не могут противостоять ей при прямом столкновении.