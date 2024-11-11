В Финляндии призвали Трампа осознать, что армия России стала сильнейшей в мире
Профессор Малинен: Трамп должен понимать, что ВС России стали сильнейшими в мире
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Выбранный президентом США Дональд Трамп обязан учитывать, что армия России с 2022 года самая сильная в мире. Об этом в соцсети X написал профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
По мнению спикера, в последние годы у россиян просто нет конкурентов на военном поприще.
«Сейчас это, скорее всего, самая эффективная военная мощь в мире. США и НАТО больше не имеют преимущества. Это необходимо учитывать», — сообщил Малинен.
Ранее о возросшей силе ВС РФ сообщали и другие западные исследователи. Так, известный американский новостной журнал U.S. News and World Report, по итогам опроса 17 тысяч человек, признал армию России самой мощной.