В Финляндии закроют магазин, используемый россиянами для «откатки» визы

Финляндия закроет супермаркет Lidl, расположенные на границе с Россией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте магазина.

Отмечается, что супермаркет прекратит свою работу 29 декабря. Причины не уточняются.

Магазин стал популярным среди россиян как место для «откатки» шенгенских виз. Российские граждане пересекали границу, совершали покупки европейских товаров и возвращались в РФ уже с действующей финской визой.

Как отмечают эксперты, такая практика среди российских граждан стала в последние годы популярной, но из-за нее визы используются не по назначению.

В октябре Финляндия официально объявила о прекращении работы двух пропускных пунктов на границе с Россией — в Париккале и Инари.

Ранее издание STT сообщило, что Финляндия рассматривает вопрос о возвращении украинских беженцев на родину.