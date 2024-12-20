Финляндия рассматривает вопрос о возвращении украинских беженцев на родину

Финляндия может принять решение о возвращении украинских беженцев на родину.

В заявлении миграционной службы страны, сообщило агентство STT, говорится, что, несмотря на высокий порог для возвращения, на Украине имеются районы, не охваченные конфликтом, куда и могут вернуться граждане страны.

В 2024 году в Финляндии уже было вынесено три решения о возвращении граждан Украины. Одно из них касалось совершения уголовного преступления на территории финского государства.

Решение о выдворении иностранцев принимает миграционная служба, однако его исполнение находится в ведении полиции и погранохраны.

С 2022 года Финляндия приостановила выдворение украинских беженцев, однако сейчас этот запрет пересматривается. В миграционной службе заявили, что изменения в политике могут помочь обеспечить безопасные условия для возвращения людей на родину.

Ранее сообщалось, что украинских беженцев в Германии могут лишить пособий по безработице.