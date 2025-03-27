В Гагаузии начались волнения после задержания Евгении Гуцул

В Гагаузии вспыхнули волнения после задержания главы автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева. Об этом РИА Новости сообщил председатель территориальной организации блока «Победа» в городе Комрат Василий Новак.

По предварительной информации, Гуцул доставили в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ) Молдавии, где проводятся следственные действия в связи с делом о нарушении порядка управления избирательными фондам и незаконном финансировании конкурентов на выборах. Обвинения против Гуцул на данный момент не выдвинуты.

Новак отметил, что задержание главы автономии привело к резкому росту недовольства среди местных жителей. В регионе начались акции протеста — люди митингует, собирают подписи и обращаются к властям с требованием донести их недовольство до президента и премьер-министра республики.

Известно, что НАК проводит обыски в рамках расследования, связанного с делом Гуцул. Отмечается, что экс-казначей Гагаузии будет допрошен в качестве подозреваемого.

Гагаузия высказывается за сближение с Россией, в то время как официальный Кишинев под руководство Майи Санду взял курс на евроинтеграцию.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой помочь ей.