Глава Гагаузии попросила Эрдогана помочь ей с освобождением

Руководитель Гагаузии Елена Гуцул, которая взята под арест в Молдавии, попросила турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана помочь ей добиться освобождения. До этого такая же просьба была сделана в адрес российского лидера Владимира Путина. Это обращение она разместила в своем телеграм-канале.

Ранее Гуцул, которая взята под арест из-за обвинений в ее адрес, обратилась с просьбой о помощи к Путину. После этого стало известно, что она написала подобное письмо еще и в адрес Эрдогана. В своем обращении Гуцул заявила, что находится под арестом из-за надуманных предлогов. Она утверждает, что все обвинения сфабрикованы и целью таких действий является попытка уничтожить основы гагаузской автономии.

«Мой арест — это не отдельный инцидент. Это логическое продолжение системной политики властей Кишинева, направленной на разрушение того общественного договора, который гагаузский народ заключил с Молдовой 30 лет назад», — указала она.

Гуцул добавила, что этот договор заключался при посредничестве Турции и сейчас Гагаузия снова нуждается в турецкой помощи. Эрдогану, по ее мнению, стоит вступиться и восстановить попранные принципы международного права.

Ранее сообщалось, что сторонники Гуцул провели митинг в Комрате после ее задержания. Они устроили акцию протеста возле здания правительства автономии.