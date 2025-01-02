В Германии обвинили Маска в переходе «границ допустимого» между двумя странами

Илон Маск позволяет себе высказывания, которые сильно осложняют отношения между ФРГ и Америкой. Так считает Рольф Мютцених, глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге. Его точку зрения привел журнал Der Spiegel.

По мнению Мютцениха, высказывания Маска в отношении немецких политиков пересекают «границы допустимого между дружественными государствами». Они сильно осложняют отношения между Соединенными Штатами и Германией. Его критика направлена в адрес всех жителей ФРГ, а не только политиков из этой страны.

Ранее одно из крупнейших немецких изданий заявило, что у Украины есть только один выход из сложившегося положения. Киеву придется пойти на мирные переговоры, чтобы завершить конфликт. К этому Зеленского подтолкнет Трамп, который хочет прекратить военные действия.