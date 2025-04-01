В Германии предложили заморозить финансирование стран, мешающих Евросоюзу

Немецкие консерваторы во главе с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем предложили заморозить выделение средств странам, которые нарушают принципы Европейского союза (ЕС), пишет газета Politico. Отмечается, что к этой идее уже присоединилась Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Основной целью предложения является усиление ответственности стран — членов ЕС за соблюдение установленных правил и принципов блока. Инициаторы не указали на конкретные страны, но предполагается, что в этот список войдет Венгрия, которая регулярно критикует политику Евросоюза и выступает за разумное перераспределение бюджета.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что превращение Евросоюза в военный проект может привести к его распаду. Он не раз критиковал Брюссель за выделение помощи Украине и выступал за скорейшее завершения конфликта в этой стране.

Ранее газета Politico также сообщала, что новое правительство Германии рассматривает возможность «наказать» венгерского премьера Виктора Орбана за его позицию.