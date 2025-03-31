Германия захотела наказать Орбана

Новое правительство Германии, которое было сформировано одержавшим триумф на выборах от Христианско-демократического и Христианско-социального союза Фридрихом Мерцем, выступило с инициативой наказать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за нарушения верховенства закона. Об этом сообщает Politico.

В публикации утверждается, что новое правительство Германии анонсировало свое давление на ЕС, дабы тот более остро высказывал претензии в отношении стран, которые плохо себя ведут, подразумевая Венгрию. Приводятся сведения о том, что новое немецкое правительство хочет потребовать от Евросоюза прекратить оказывать финансовую помощь Венгрии, а еще лишить ее права голоса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Зеленского «попрошайкой» из-за поведения, которое глава киевского режима допустил на саммите ЕС.